Algérie: Le RND "partie prenante" dans le Front populaire solide (Ouyahia)

Le Secrétaire général du RND a appelé, dans ce contexte, les militantes de sa formation politique à transmettre "la portée de ce message", en direction de toutes les catégories de la société, au service de la sécurité et de la stabilité du pays, d'autant plus que l'Algérie "est dans une spirale de troubles marquant son voisinage".

Dans son allocution lors du séminaire national des militantes de son parti, M. Ouyahia a indiqué: "Nous avons besoin de la vigilance et de la mobilisation et c'est là, la portée du message du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lorsque il avait prôné l'institution d'un front populaire solide dans lequel nous sommes partie prenante et allié avec le FLN. Chacun de nous a sa propre méthode et nous travaillons dans le même sens afin de concrétiser le même objectif, qui est la préservation de la paix et de la stabilité".

