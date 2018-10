Algérie: Ligue 1 Mobilis (9e journée) - La JSK cale à domicile, le NAHD seul Dauphin

La journée se poursuivra samedi, avec le déroulement du grand derby algérois, entre l'USM Alger et le MC Alger, prévu à partir de 17h45 au stade du 5-Juillet, et elle se clôturera dimanche, avec le déroulement du choc MC Oran - ES Sétif , programmé à 17h00, au stade Ahmed-Zabana.

Ce sont pourtant les Sanafir qui avaient ouvert le score, par Belkacemi (33'), mais le désir de survie du Chabab a été plus fort, et c'est ce qui lui a permis de revenir dans le match, et d'arracher l'égalisation par Djerrar (74').

L'addition aurait pu être plus salée pour les Canaris, ayant commencé par concéder l'ouverture du score devant Chekrit (55'), avant de se ressaisir et d'arracher l'égalisation par Belaïli (65'), conservant par la même occasion le leadership de la Ligue 1 Mobilis, avec 19 points, alors que l'OM grimpe à la 11e place, qu'il partage ex-aequo avec le Paradou AC, avec neuf unités pour chaque club.

