Cameroun: Présidentielles 2018 - Vers une candidature unique de l´opposition?

Longtemps désirée, mais toujours redoutée, une candidature unique de l´opposition camerounaise à l´élection présidentielle face au candidat Biya n´est pas à exclure, même à quelques heures de la fin de la campagne électorale qui s´achève ce samedi 06 octobre 2018, à minuit.

Au lendemain de la coalition-surprise d´hier entre Akéré Muna - Maurice Kamto, d´autres coalitions sont annoncées au regard des transactions, tous azimuts, constatées au sein des différents états-majors des différents partis politiques. Nos sources indiquent que les 08 candidats encore en lice, après le retrait du candidat Akéré Muna en faveur du Candidat Maurice Kamto, négocient à fond et dans tous les sens.

Cabral ou Osih?D´abord, des négociations ont lieu en ce moment même entre les candidats Cabral- Osih et Matomba dans une villa cossue de Douala. Si les trois candidats sont d´accord sur la plupart des points discutés, le point sur celui qui sera leur porte-étendard reste ouvert. En d´autres termes, qui de Joshua Osih (SDF) et Cabral Libii (Univers) sera le champion de cette deuxième coalition? Au regard de son Aura actuelle, indiquent nos sources, le candidat Cabral Libii aurait une longueur d´avance sur Joshua Osih. Si tel était alors le cas, les électeurs auront à choisir demain dimanche 07 octobre 2018, entre le candidat-président Paul Biya, Maurice Kamto et Cabral.

...ou à défaut?Les états-majors des candidats Cabral et Kamto, qui pourtant négocient depuis des lustres, ont rapidement repris langue ces dernières heures et négocient intensément de leur côté. Mais auréolé du ralliement réussi du candidat Akeré Muna á sa cause, le candidat du MRC, Maurice Kamto, se présente en favori devant Cabral Libii, malgré le soutien ( encore en négociation) du SDf et du PURS, comme indiqué plus haut. Seulement, Cabral Libii, fort de sa nouvelle stature d´homme politique d´envergure nationale, ne se présente pas en victime résignée. Au contraire! Finalement, il se pose une question de leadership national, d´égos surdimensionnés chez ces deux "jeunes candidats á une élection présidentielle".

1 contre 1 ?En supposant que Cabral Libii et Maurice Kamto parvenaient finalement à s´entendre d´ici minuit, on assisterait alors à une candidature unique de l´opposition, longtemps clamée, mais toujours redoutée face au candidat -président Paul Biya, dont le parti négocie aussi à fond, soit pour éviter une candidature de l´opposition qui lui serait fatale ( remember 1992), soit pour rallier quelques candidats en lice á sa cause. C´est ainsi que, dans cette valse des négociations, une information pour le moins invraisemblable sortie du sérail même du RDPC, fait état de ce que leur champion pourrait se rallier á la candidature de Cabral Libii pour barrer la voie d´ Etoudi au clan Kamto-Akéré, mal vu par le parti au pouvoir.

La vérité ne tardera pas à jaillir, d´ici minuit, date limite de la campagne à l´élection présidentielle de demain dimanche 07 octobre 2018.