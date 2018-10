Tunisie: M. Bedoui à Tunis aux travaux du Comité bilatéral algéro-tunisien

Parmi les domaines de coopération devant être renforcés par les deux parties, il y a lieu de citer l'exploitation des interconnexions électriques entre les deux pays, l'examen de la possibilité d'augmenter le seuil de transit de l'énergie et de développer les échanges commerciaux en matière d'électricité ainsi que les échanges d'expérience en matière de raccordement des régions isolées et frontalières aux réseaux d'électricité et de gaz, conformément aux conclusions du Comité bilatéral Energie algéro-tunisien.

Dans l'objectif de relancer le développement aux frontières communes des deux pays, les deux parties aspirent à l'exploitation des ressources naturelles que recèlent les régions frontalières et ce "afin de relancer un nouveau partenariat" en vue de valoriser les ressources minières disponibles et créer des activités industrielles permanentes autour des grands projets".

