Algérie: Le PLJ soutient les initiatives en faveur de l'entente nationale (président)

Boumerdes — Le président du parti de la liberté et de la justice (PLJ), M. Mohamed Saïd, a affirmé vendredi à Boumerdes que sa formation politique "soutient les initiatives ayant enrichi la scène politique en faveur de l'entente nationale et de la consécration de la transparence dans le gestion des affaires publiques".

Dans son allocution d'ouverture de la 11e session ordinaire du conseil national du parti en présence des cadres, élus et membres du conseil national, M. Mohamed Said a précisé que sa formation politique était "disposée" à adhérer à cette action collective (entente nationale) aux côtés d'autres parties "si la volonté est sincère, loin des calculs partisans et conjoncturels".

"La situation du pays ne peut être prise en charge par un seul parti ou un courant ou un groupe de personnes limité. Elle nécessite une action collective autour de laquelle a été élaboré le programme du parti, basé sur l'entente nationale", a soutenu le président du PLJ.

M. Mohamed Said estime que sa formation politique a encouragé "avec conscience et sans préjugés" toute action politique émanant du pouvoir ou de toute autre force politique dont l'objectif étant "l'édification d'un nouveau processus et l'instauration d'une nouvelle relation entre le pouvoir et les composantes de la société".

A l'occasion du 30e anniversaire des évènements du 5 Octobre 1988, le président du PLJ a estimé que ces manifestations avaient dessiné "les contours de la société d'aujourd'hui". Il a appelé à encourager la "dynamique" née des mutations que connait le pays en vue de "rétablir la confiance entre le citoyen et ses institutions et lutter contre la mauvaise gestion, le gaspillage et l'impunité".

Concernant la suggestion introduite par le Gouvernement dans la loi de finances 2019 relative au plafonnement de la publicité ayant suscité un large débat, Mohamed Said a qualifié cela de "nouvel échec" par rapport à la liberté de la presse et de l'expression et "n'est pas rassurant quant à l'avenir du processus démocratique".

Par ailleurs, le président du parti a révélé, dans la même allocution d'ouverture de la session, que sa formation politique s'attèle à organiser une conférence extraordinaire "en respect de l'engagement" pris devant le premier congrès national du parti afin de débattre et d'examiner l'expérience de la participation dans les dernières élections locales et législatives.

Il a indiqué, dans ce cadre, que le débat sur ladite expérience du parti visait une lecture critique dans l'objectif de relire le discours politique du parti conformément à la nouvelle réalité du parti d'une part, où de revoir, d'une autre part, les modes de fonctionnement au sein du parti et d'enrichir la Direction nationale avec de nouveaux visages connus pour leurs compétences et leur moralité".

L'ordre du jour de cette session ordinaire comprend l'ouverture d'un débat public sur les affaires publiques nationales et les affaires intérieurs du parti, suivi par des lectures et un débat sur les rapports des présidents des bureaux de wilaya du parti et sur le rapport financier et organisationnel du parti.