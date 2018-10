Tunisie: L'éternel problème des absences

Officiellement, la responsabilité des enseignants pour cause d'absentéisme est flagrante. Elle aurait coûté à l'État 123.963 millions de dinars. Ces absences concerneraient les congés de maladie courts ou de longue durée, les congés de maternité, les congés pour convenances personnelles, les permissions culturelles, etc.

Jusqu'à l'heure actuelle, ce manque d'enseignants continue de causer d'énormes préjudices à nos enfants. Ce n'est pas l'absentéisme, uniquement, qui est préjudiciable mais, surtout, les retards enregistrés pour remplacer les absents de longue durée. En effet, il n'est pas concevable de laisser des établissements sans professeurs ou sans instituteurs durant toutes ces semaines. Quel sens donner à l'absence annoncée d'une durée de 45 jours relevée dans un établissement du Grand-Tunis ?

Cette problématique est d'une acuité telle que les parents sont, de plus en plus, inquiets pour le sort de leurs enfants. On peut mesurer la gravité du phénomène quand on lit les statistiques publiées par le SG de la Fédération générale de l'enseignement secondaire sur son profil Facebook. Si l'on en croit les chiffres fournis, il y aurait 8.000 heures de perdues, quotidiennement, pour les collégiens et les lycéens et 30.000 autres pour les écoliers ! Du coup, ce serait 20.000 élèves des collèges et des lycées ainsi que 200.000 élèves du primaire qui restent sans enseignants.

La situation est on ne peut plus alarmante. Qui en est, vraiment, responsable ? Le ministère ou les enseignants?