Tunisie: Détermination et réalisme

«On aurait pu faire mieux face à l'EST; nous avons surestimé les «Sang et Or», nous n'avons pu imposer notre jeu en raison de quelques joueurs qui étaient en méforme.

Mais il faut être réaliste, le nul est venu récompenser les efforts déployés. Face au CA, avide de rachat, nous sommes déterminés à imposer notre jeu et sortir indemnes de Radès. Nous nous sommes bien préparés pour ce derby qui vient au bon moment pour consolider notre position au classement général», a souligné Mohamed M'kacher.

Le pari est lancé pour les camarades de Djelassi qui ambitionnent de surprendre les Clubistes. Ce sera un match décisif pour la suité du championnat. Certes, engranger les trois points de la victoire face aux camardes de Darragi n'est pas une mission impossible sur un seul match, mais il faut avouer aussi que ce n'est pas non plus chose facile, vu la qualité collective des Clubistes.

Des changements à l'entrejeu

Cette approche du match, équilibrée, doit être perçue aussi dans la composition de l'équipe, le choix du onze de départ, en alignant les meilleurs profils et surtout en mettant chaque élément du dispositif à la place et au poste où il peut donner le meilleur rendement, se surpasser et se dépasser pour être assez performant.

Quel que soit le plan de jeu adopté, en 4-2-3-1 comme le font la plupart des équipes ou en 4-3-3, beaucoup plus réaliste, qui doit varier selon les temps forts ou faibles du match et aussi les impondérables. Il va falloir réussir les deux transitions, celle de la phase offensive à la phase défensive et celle de la phase défensive à celle offensive, c'est-à-dire quand le Stadistes perdent le ballon et de bien attaquer quand on le récupère. Le milieu de terrain doit être omniprésent et vigilant derrière, mais aussi assez présent, explosif et efficace devant pour créer le maximum de situations, afin de mettre les Clubistes en difficulté.

«Face au CA, ce sera très dur, mais nous nous sommes préparés en conséquence. La défense, assez solide, ne sera pas touchée. Mais je vais faire quelques changements au milieu de terrain et en attaque», a encore affirmé Mohamed M'kacher.

En effet, avec Amdouni, intraitable, Ben Ali, Khémiri, Bnina et Akrimi ce compartiment est assez solide pour annihiler toutes les offensives clubistes.

Mais le milieu de terrain avec Djelassi, qui a retrouvé ses sensations encadré par l'infatigable Hadda, Hammami et Loussoukou, ce quatuor doit être clairvoyant et vigilant pour bloquer les manœuvres de Ayadi, Khelil et Darragi.

Sfaxi, plus fort que jamais, sera encore une fois un danger pour la défense clubiste pas au point depuis le début de la saison.

Il sera associé à Besson, un attaquant assez mobile et qui joue bien de la tête. Ce sera un match équilibré et le vainqueur sera celui qui ne fera pas beaucoup de fautes dans ses trois compartiments.

Formation probable

Amdouni, Ben Ali, Khémiri, Akrimi, Djelassi, Bnina, Hammami, Loussoukou, Sfaxi, Besson, Hadda.