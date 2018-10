Tunisie: Gagner des places...

Dans ce groupe, les forces sont déséquilibrées. Le match CA-DSG est un vrai choc d'outsiders qui jouent pour améliorer leur classement pour les barrages de qualification au play-off. Tous les deux ont des qualités : le CA, sa hargne malgré les départs des principaux joueurs, et la DSG, son effectif soudé et ambitieux. Ce sera le même contexte du match ESG-JSM où les locaux auront l'avantage du public et du terrain.

Les regards braqués sur le SN

Le deuxième groupe est sûrement plus engagé au vu de la qualité des équipes. On a déjà deux équipes candidates pour la première place : le SN, vainqueur en deux matches et qui compte sur ses ex-joueurs retrouvés, et l'USM, active sur le mercato. Pour le moment, les Nabeuliens de Rezig ont un point d'avantage et seront tenus de battre la JSK, qui aura tout à gagner, pour rester en tête. L'USM, qui reçoit EZS jouera son premier match devant son public qui attend une série de victoires. Les regards seront braqués sur le SN qui retrouve l'envie de jouer les premiers rôles et la ferveur de son public.

Quant à l'ESS, elle reçoit l'ASH et veut se rapprocher du leadership, tout en continuant l'opération rajeunissement et reconstruction. Cette journée devrait préciser davantage qui jouera pour la première place et qui jouera pour les barrages.