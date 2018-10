Tunisie: Axe central - Un fauteuil pour trois

C'est qu'en prévision de cette manche retour, le staff technique doit trouver un remplaçant à Khalil Chammam, suspendu à cause de son expulsion mardi dernier à Luanda.

La rencontre de demain à Sfax constitue donc une opportunité pour mettre à l'épreuve le suppléant choisi. Et ils sont trois candidats pour épauler Chamseddine Dhaouadi. Il s'agit de Mohamed Ali Yaâkoubi, Ali Machani et Aymen Mahmoud, tous les trois défenseurs centraux de métier.

C'est dire que, rien que pour le poste de défenseur central, le coach « sang et or » a l'embarras du choix. Sauf que bon nombre de doublures manquent de temps de jeu, ce qui explique le manque de réalisme affiché par les neuf doublures alignées devant le Stade Tunisien lors du dernier match de championnat disputé par les « Sang et Or ».

Khaled Ben Yahia dispose d'un effectif bien garni, certes, mais il doit faire tourner davantage son effectif afin d'avoir des joueurs plus compétitifs.

Défense, le maillon faible

S'il y a un compartiment qui pose problème, c'est bel et bien la défense, l'axe central en particulier. Que de buts encaissés sur des erreurs anodines !

Cela a été encore le cas mardi dernier à Luanda. Alors que le match s'acheminait vers une parité, Chamseddine Dhaouadi et ses camarades de la défense ont mal négocié une balle qu'ils ont mal dégagée pour qu'elle atterrisse dans les pieds de Pedro, l'attaquant de Primeiro de Agosto, et Rami Jéridi dans l'incapacité d'éviter l'inévitable.

Un but assassin qui met l'Espérance Sportive de Tunis dans une mauvaise posture en prévision de la demi-finale retour de la C1 africaine, le 23 de ce mois. Un but qui rappelle celui encaissé devant le Stade Tunisien lors du match précédent et qui a transformé une victoire à portée de main en un match nul.

Bref, la défense est le maillon faible et Khaled Ben Yahia doit y remédier au plus vite.