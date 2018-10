Tunisie: Gérer la pression

Accomplir son cursus d'apprentissage et même initier, en alternance, à certains métiers… Plus »

L'attaque sera le souci du staff technique. L'équipe manque de solutions en attaque à cause de l'absence de Hamdi pas encore rétabli. La participation de Selmi et Addamidonnera plus de solutions offensives. Les supporters espèrent que les joueurs aghlabides se concentrent sur ce débat d'importance, avec l'ambition de retrouver au plus vite leurs repères.

Il alignera probablement la même formation des deux dernières rencontres. Le pivot Riadh Frioui reprendra avec ses camarades après son absence pour des raisons disciplinaires. En absence de Mehaïssi et Bacha, écartés du groupe pour des raisons disciplinaires, Bouchniba, Layouni, Rebaï et Romdhani seront titularisés en défense vu leur application.

