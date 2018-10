Cameroun: La bataille diplomatique pour la victoire de Maurice Kamto

Dernière ligne droite avant la présidentielle de dimanche au Cameroun. Ils ne sont plus que 8 candidats en… Plus »

L' homme disais-je plus haut, est perçu dans les cercles de décision internationaux , comme quelqu'un de sérieux, de méticuleux et de travailleur, avec en prime des grandes dispositions d'homme d'État.

Au 10 Downing street (résidence et lieu de travail des premiers ministres britanniques), tout comme au puissant département américain (équivalent du ministère des affaires étrangères) et même au Conseil de sécurité des Nations-Unies, l'homme n'est non seulement pas un inconnu, mais il jouit d'une réputation de sérieux et d'homme d'État. Car, il était chef de délégation au moment de la rétrocession de la presqu'Île de Bakassi par le Nigéria au Cameroun.

Maurice Kamto qui est juriste de formation, faut-il le rappeler, semble avoir anticipé la suite des événements, et serait désormais , psychologiquement du moins , dans l'après, c'est-à-dire dans la perspective des revendications et de contestations. Là où le droit vole au secours de la vérité des urnes.

