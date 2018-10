Tunisie: 3e Salon méditerranéen du bâtiment

L'ouverture du 3e Salon méditerranéen du bâtiment, qui a connu la participation de pas moins de 80 exposants venant d'Italie, de Turquie, de Serbie et de Tunisie, a eu lieu le jeudi 4 octobre au siège de la Foire internationale de Sousse.

Plusieurs stands ont abrité les sociétés spécialisées dans les secteurs du marbre, des portes automatiques, du photovoltaïque, de la briqueterie, du ciment, de la robinetterie, des chariots télescopiques de manutention, des auto-bétonnières, de la céramique, du plâtre, du fer, des cuisines encastrées , des meubles , des cabines de sauna... La compagnie italienne «Beton-Asfalti», sise dans la ville de Trento (Italie), est spécialisée dans le bitumage des routes avec de l'asphalte à froid non polluant, et ce, contrairement aux autres sociétés qui utilisent l'asphalte à chaud -- qui est polluant -- pour le bitumage des routes. Cette compagnie vend l'asphalte à froid, à raison de 32D le m².

Mr Fakher Ben Mustapha, ingénieur, gérant de la Société d'installation et de manutention du matériel photovoltaïque sise à Hammam-Sousse, nous a indiqué que celle-ci est spécialisée dans les études et les dimensionnements des audits et des études énergétiques dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel. De plus, cette société dispose d'un centre de formation dans les divers domaines du photovoltaïque, notamment «la technologie d'énergie solaire», «le système raccordé au réseau», «le système du site isolé» et enfin «le système de pompage d'eau».

Le visiteur peut acquérir à partir de 8.000 D une installation photovoltaïque pour réduire sa facture de consommation de la Steg. Cette installation comporte des panneaux solaires, des onduleurs et des composantes de sécurité pour les courants continu et alternatif. Il nous a indiqué que le problème du pompage d'eau dans les zones agricoles non électrifiées peut être résolu grâce au photovoltaïque et notamment à l'installation des panneaux solaires. Enfin, il nous a signalé qu'actuellement le secteur du photovoltaïque souffre du retard de paiement des subventions de l'Etat et plus précisément de l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie (Anme) ainsi que de la taxation imposée pour les produits d'importation (panneaux solaires et accessoires).

Au stand de la société italienne de façonnage du marbre sise à Ben Arous, le visiteur peut s'enquérir sur les divers échantillons de produits en marbre exposés, dont les échantillons de lavabos, de garde-corps, de banquettes, d'escaliers...

Les prix varient selon les dimensions et le choix du marbre (Perlato, Perlatino classique, Perlatino light... )

Le responsable de ce stand nous a indiqué que cette société a l'exclusivité de vendre ces 3 types de marbre en Tunisie et qui présentent certaines caractéristiques avantageuses comme la résistance à la compression, le coefficient nul d'absorption de liquides (le marbre n'absorbe pas les liquides et garde sa couleur initiale).

Au stand d'une société de fabrication des meubles, le visiteur peut acquérir une cuisine encastrée à un prix oscillant entre 3.000 et 8.000 DT et qui comporte des éléments comme le four, l'évier, les colonnes de rangement, les blocs de tiroirs...

Il peut aussi acquérir un dressing à un coût allant de 2.000 à 4.000 D, un bureau (de 1.000 à 2.000 D), une chambre à coucher comportant un lit, une armoire, une commode et deux tables de nuit (de 2.500 à 5.000 D), un salon en similicuir comportant un canapé à 3 places, un fauteuil, un canapé à 2 places et une table basse (3.000 D).

Au stand de la société de vente de matériel de bâtiment et de travaux publics dont le siège est à Tunis, le visiteur peut acquérir un chariot- élévateur de marque japonaise au prix de 60.000 D, un chariot télescopique de manutention des produits de chantier pour la construction des immeubles de marque italienne au prix de 240.000 D, une auto-bétonnière de marque italienne pour la préparation du béton prix de 190.000 D, une pelleteuse de marque japonaise au prix de 175.000 D et une mini-chargeuse au prix de 75.000 D.

Signalons qu'au cours de ce salon, des rencontres B2B ont réuni les représentants des sociétés tunisiennes et des sociétés étrangères et ont permis de concevoir et de conclure de nouveaux marchés pour la vente de matériaux nécessaires à la réalisation et à la construction de divers projets dans le secteur du bâtiment.