Tunisie: Des points à prendre

Sincèrement, nous ne voyons pas comment les Mokninois pourraient renverser la hiérarchie et mener la vie dure aux Etoilés. Ils n'en ont pas les moyens. L'Etoile, plus solide dans ses lignes, file droit vers une troisième victoire pour consolider son leadership.

Le second match du groupe opposera les seconds au classement. Ce sera l'occasion à la Jeunesse Sportive de Chihia, face à l'USTémimienne, de faire valoir sa suprématie, même si la rencontre se déroulera à huis clos.

Pour les Sfaxiens, l'objectif sera de camper à la seconde place. Le coup est donc jouable.

Le CA sur ses gardes

Dans le groupe B, l'affiche mettra aux prises l'ASTéboulba au Club Africain. La seconde place sera également en jeu. Le Club Africain revient d'une défaite face à Jendouba Sport et a hâte de redresser la barre. Toutefois, la mission des Clubistes s'annonce difficile et ne sera pas de tout repos. Les Téboulbois seront durs à cuire dans leur fief. Ce match va retenir les supporters en haleine et sera indécis.

Tout pronostic sera par conséquent interdit à émettre. De son côté, Jendouba Sport, qui a, contre toute attente, il faut l'avouer, pris la tête du classement, jouera comme lors de la précédente journée à Ghardmiaou. Cette fois, les Jendoubiens offrent l'hospitalité au Club Sportif de Hiboun. C'est pratiquement le duel des extrêmes. Les Nordistes, qui ont bien entamé la compétition, roulent vers une troisième victoire.

En poule C, il sera question de suprématie entre Sakiet Ezzit et El Makarem de Mahdia. Les coleaders s'affrontent aujourd'hui dans un match pour le leadership. C'est Sakiet Ezzit qui aura le privilège d'accueillir les Mahdois. La rencontre s'annonce toutefois équilibrée et la victoire pourrait pencher dans un camp comme dans l'autre. Entre-temps, l'ASHammamet, qui a joué à Grombalia le week-end dernier, retrouve sa salle fétiche de Hammamet où elle accueille la JSK. C'est l'heure du rachat pour les Capbonais qui ont enregistré jusqu'à présent un match nul et une défaite. Que dire alors des Kairouanais qui luttent déjà pour gagner leur premier match de la saison?

Dans le groupe D, les faveurs du pronostic iront au leader, l'Espérance Sportive de Tunis, qui donnera la réplique à son dauphin, le CHBJammel. D'autant que ce match aura lieu à huis clos et Jammel ne profitera pas de la présence de ses fans. Béni Khiar enfin reçoit le promu, le CSHilalien. Voilà une occasion pour gagner des points et rebondir au classement pour les Capbonais.