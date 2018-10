Tunisie: La capacité de réussir

13 pays ont confirmé leur participation à la 38e édition du Championnat arabe de golf qui aura lieu sur le parcours «The Residence Golf Course Gammarth» du 17 au 22 octobre 2018.

Il s'agit du Maroc, l'Egypte, la Somalie, la Libye, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, la Jordanie, Oman, le Bahrein, le Qatar, le Liban, le Palestine outre la Tunisie, pays hôte de la compétition.

A deux semaines du coup d'envoi, tout est fin prêt pour accueillir les délégations participantes et assurer les meilleures conditions de réussite à cette édition.

Sept golfeurs en stage

Soucieuse de réaliser le meilleur résultat possible et de représenter dignement la Tunisie, notre équipe nationale poursuit sa préparation à cette échéance. Le staff technique national composé de Hatem Naser et Hassine Wallani a retenu une liste de sept joueurs pour le dernier stage préparatoire qui se déroule actuellement au Golf The Residence-Golf Course et qui se poursuivra jusqu'à demain, 7 octobre. Le choix du staff technique s'est porté sur Nadhir Ben Ammar, Walid Ben Sassi, Rabeh Bédoui, Elyès Barhoumi, Aziz Bédoui, Nizar Barhoumi et Aziz Ladhari. Quatre joueurs seront à la fin retenus pour représenter la Tunisie dans cette édition.

Le golf tunisien commence à retrouver une bonne place sur la scène continentale. Les motifs d'espoir ne manquent pas, surtout quand il s'agit d'accéder à un palier supérieur. Le contexte actuel est plus que jamais favorable. Les dispositions des joueurs le sont encore davantage. On s'attend à ce que la sélection fasse parler d'elle.

On s'attend déjà à un lot d'émotions à nulles autres pareilles. Les images vont se bousculer, les moments forts s'imposer...

Les féminines peaufinent leur préparation

Appelées à prendre part au Championnat arabe féminin et jeunes devant se dérouler en novembre prochain au Maroc, nos sélections nationales jeunes et seniors dames poursuivront leur préparation en effectuant un stage bloqué au cours de la même période avec la sélection masculine.

En tout, 13 athlètes y prennent part. Il s'agit de Baha Boulakmine, Bilel Ben Cheikh, Sami El Golli, Idriss Zarrouk, Amine Bel Haj Naser, Amine Zribi, Khaled Fetni, Eya Ladhari, Eya Jaziri, Kenza Ladhari, Nesrine Troudi, Hédia Mansouri et Oumaima Bouzgarrou.

Afin de faire la lumière sur la 38e édition du Championnat arabe et communiquer toutes les informations nécessaires, le Comité d'organisation tiendra une conférence de presse comme à l'accoutumée le matin de la journée d'ouverture en présence des membres de l'Union arabe de golf, le mercredi 17 octobre à 11h00 au The Residence Golf Course Gammarth.