Afrique: Sylvothérapie - Quand la forêt fait du bien à notre santé !

Si la thalassothérapie est connue et même reconnue pour soigner des maladies grâce à l'eau, la sylvothérapie - de silva, forêt, autrement dit les soins à partir de la forêt - bénéficie d'une notoriété moindre. Pourtant, elle est largement pratiquée pour lutter contre le stress et les virus, dans d'autres pays, le Japon en tête. Ses bienfaits sont même scientifiquement prouvés.

La sylvothérapie au secours de l'organisme

Sous d'autres cieux, cela peut paraître farfelu, des médecins prescrivant comme traitement pour diminuer le stress, une balade en forêt. Il se pourrait bien qu'un jour cela arrive au Congo. La sylvothérapie, appuyée par de récentes études scientifiques prouvant les effets bénéfiques du contact avec les arbres et les autres végétaux sur la santé, est une pratique qui gagne du terrain. Les Japonais font, d'ailleurs, preuve d'un réel engouement pour cette pratique qu'ils appellent shinrin-yoku, c'est-à-dire les «bains de forêt », pour diminuer le stress et augmenter le bien-être général.

Le shinrin-yoku a été officiellement présenté en 1982 par la Forest Agency of Japan qui a voulu encourager les Japonais à adopter un style de vie plus sain via une pratique permettant de diminuer le stress. Aujourd'hui, la sylvothérapie est reconnue au Japon comme une technique de relaxation à part entière.

Le bien-fondé de la sylvothérapie démontré par les scientifiques japonais

Au Japon où le stress est très marqué, les études sur les facteurs pouvant le diminuer se multiplient. La sylvothérapie est devenue un champ particulièrement étudié dans des structures médicales. Le Center for environment health and field sciences de l'université de Chiba a démontré que le parfum des arbres, les sons de la forêt comme un ruisseau qui coule ou même la sensation qu'apporte le soleil filtrant au travers les feuilles sont autant de facteurs menant au calme et à l'apaisement. De plus, outre la qualité de l'air et le relatif silence, on s'est également aperçu que la prévalence du vert et du bleu avait un effet apaisant sur l'esprit.

À Tokyo, les scientifiques de la Nippon medical school mènent des recherches sur la sylvothérapie. Le Dr Qing Li a déjà conduit de nombreuses études sur les effets des bains de forêt sur l'humeur, le stress et aussi sur le système immunitaire. Des tests psychologiques ont permis de mesurer les variations de l'humeur de sujets suite à une balade en forêt. Il a ainsi été démontré par le Dr Li et ses équipes que la marche en forêt augmentait les scores sur l'échelle de la « vigueur » des sujets, tout en diminuant ceux de l'anxiété, de la dépression ou encore de la colère.