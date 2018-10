Tunisie: Promouvoir la parité

Un bref exposé résumant les résultats de cette étude a été présenté avec des recommandations destinées aux législateurs et législatrices ainsi qu'à l'administration sécuritaire. La conférence a réuni des acteurs politiques, des représentants du Gouvernement tunisien et de la société civile, d'organisations intergouvernementales, ainsi que des expert (e)s en «genre et sécurité».

S'exprimant sur la place du genre dans le secteur de la sécurité, Mme Hela Skhiri, chargée du programme national à l'ONU Femmes, a déclaré : «l'ONU Femmes est une agence des Nations unies qui est spécialisée dans les droits des femmes et de la discrimination entre les deux sexes. Ajoutant, par ailleurs : L'atelier d'aujourd'hui est un atelier de clôture d'un projet qui a été mené par Aswat Nissa en partenariat avec ONU Femmes depuis deux ans. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du plan national 1325. Ce plan national a été adopté par le conseil des ministres et maintenant c'est pour la première fois que la Tunisie dispose d'un plan national sur lequel tous les ministères et la société civile se sont engagés».

De son côté, Sonia Ben Miled, chargée du programme Femmes, Paix et Sécurité dans Aswat Nissa, a révélé que «l'objectif de cet événement est de lancer un réseau de députées ambassadrices de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Les députées des différents groupes parlementaires qui seront présentes dans ledit réseau viseront à travers le travail, à soutenir le gouvernement et à promouvoir cet agenda qui repose principalement sur la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. La Tunisie a récemment achevé la rédaction de son premier Plan d'action national 1325 pour la mise en œuvre de cette résolution».