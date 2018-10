Algérie: Ouyahia - Pas de crise dans les relations algéro-françaises

Par ailleurs, M. Ouyahia a indiqué que "dans la Glorieuse guerre de libération nationale, comme dans toutes les autres révolutions, il y avaient des hommes qui, sur injonction de la Révolution, ont travaillé dans les rangs de l'Administration française, à l'instar de Salah Bouakouir", M. Ouyahia a affirmé que "la génération de la Révolution est tombée en martyre et s'est sacrifiée pour l'indépendance du pays et nous devons glorifier la Révolution algérienne et se garder de porter atteinte à cette noble génération".

Pour ce qui est des déclarations de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Bernard Bajolet, M. Ouyahia a estimé qu'il serait intéressant que les analystes algériens lisent son livre en entier, précisant que dans cet ouvrage, où l'auteur évoque "des stations de sa carrière diplomatique en Syrie, en Irak et en Afghanistan, il a consacré à l'Algérie 30 pages, qui ne sont ni plus ni moins, qu'un torrent de haine".

"Le climat est normal et les relations bilatérales n'ont jamais étaient des rapports de cadeaux. L'Algérie gère ses intérêts et la France également", a-t-il soutenu.

"La partie française a pris une décision concernant la surveillance du siège de l'ambassade (d'Algérie), et nous avons agis par la réciprocité, ils observent une certaine politique concernant la question des visas, et si cela continue, nous ferons prévaloir la réciprocité", a-t-il affirmé.

