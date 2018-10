Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Henri Konan Bédié convoque un congrès extraordinaire

En pleine campagne électorale pour les municipales et régionales du 13 octobre 2018, les candidats du Pdci… Plus »

Au regard de la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire et des tentatives de déstabilisation et de liquidation du PDCI-RDA, confirmées par les différents procès en suspension et en annulation des réunions du Bureau Politique des 17 juin et 24 septembre 2018, j'ai décidé de convoquer, conformément à l'article 35 des Statuts du PDCI-RDA, un congrès extraordinaire de stabilité et de clarification au sein du PDCI-RDA.

