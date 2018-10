Burkina Faso: Six policiers tués dans une attaque près de la frontière malienne

Vu des Nations-Unies, Juliette Biaou, directrice et représentante régionale ONU, bureau Afrique à… Plus »

C'est la troisième attaque au niveau de cette localité en un an. Fin août deux policiers du commissariat de Sollé étaient tombés dans une embuscade et lorsque leurs camarades venaient à leur secours, un autre groupe d'assaillants s'étaient attaqué à leur commissariat qu'ils avaient tenté d'incendier.

Dans certains cas, explique une source sécuritaire, « les terroristes laissent passer le véhicule blindé et font sauter les véhicules non sécurisés, avant d'ouvrir le feu sur le reste du convoi ». Leur objectif, « saper le moral des hommes et empêcher les forces burkinabè d'occuper le terrain » poursuit notre interlocuteur.

Le bilan de cette nouvelle attaque contre les forces de sécurité à Sollé se chiffre à six morts et cinq blessés dans les rangs de la police burkinabè.

Un véhicule de la police nationale a sauté sur un engin explosif improvisé dans la région du Nord dans la nuit du 5 octobre. L'incident s'est produit alors que plusieurs véhicules de la police étaient en mission de sécurisation dans une localité près de la frontière malienne. Apres l'explosion, il y a eu des échanges de tirs entre le reste du convoi et les assaillants qui ont ouvert le feu sur les policiers. Le bilan est d'au moins six policiers tués.

