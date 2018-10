Tunisie: Se concentrer sur la reprise

Certes, le gouvernement donne l'impression de s'occuper de divers dossiers économiques et sociaux d'intérêt majeur, mais les échos médiatiques restent limités et le doute persiste, surtout que ces dossiers n'enregistrent pas de réactions de la part des différents courants politiques du pays

C'est comme s'il s'agissait d'un simple bruit de fond, alors que les bons indicateurs bougent et qu'il est question de sauver le pays ou de l'enfoncer davantage dans la mélasse du marasme économique et social.

Les seuls commentaires qui s'élèvent de temps à autre, ce sont les mises en cause de la véracité des chiffres annoncés par les instances officielles.

Or, le pays a besoin de voir ses politiques, ses dirigeants de syndicats, ses experts et ses associatifs se livrer à un débat sérieux, sur le fond, quant aux choix, à leur pertinence, sur les priorités, sur les urgences sociales et sur la réforme du modèle de développement. Et pas d'une guerre des clans qui recourt à toutes les armes.

De leur côté, les médias se doivent de ne pas répondre au chant des systèmes de la polémique destructive et de l'invective.

Il revient ainsi à nos médias de se détourner de la facilité au profit d'un approfondissement sérieux de l'analyse et de l'enquête, afin d'être capables de discernement, c'est-à-dire en mesure de différencier le faux du vrai, de vérifier les chiffres et d'authentifier leurs sources, ou de les rejeter preuves à l'appui.

Cela dit, rien n'interdit le jeu politique et les positionnements des uns et des autres. Mais cela doit se faire dans l'optique d'une valorisation des choix et propositions de chacun, non dans l'esprit de décrédibiliser l'action des pouvoirs publics. Surtout lorsque l'on constate que les bailleurs de fonds et les investisseurs reprennent, certes de manière encore timide, le chemin de la Tunisie.