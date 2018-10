Tunisie: Le président Caïd Essebsi reçoit une lettre d'invitation

Accomplir son cursus d'apprentissage et même initier, en alternance, à certains métiers… Plus »

De son côté, le ministre libanais des Finances a exprimé le souhait de voir le président de la République participer à ce Sommet, relevant l'importance de ce rendez-vous dans l'impulsion de l'action arabe commune et l'édification d'une plateforme favorisant la complémentarité économique arabe et l'amélioration du niveau de développement au service des peuples de la région. Il a évoqué à cet égard le faible niveau des échanges commerciaux interarabes et l'impératif de conjuguer les efforts pour les améliorer.

Béji Caïd Essebsi s'est également félicité de la solidité des relations tuniso-libanaises, insistant sur la nécessité de tirer profit des nombreux points communs que partagent les deux pays et des opportunités offertes pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement.

Au cours de l'entretien, le ministre libanais des Finances a remis au président de la République une lettre d'invitation que lui a adressée le président libanais pour participer au Sommet arabe de développement économique et social prévu les 19 et 20 janvier à Beyrouth.

