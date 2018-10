Congo-Kinshasa: Présidentielle de décembre - Première rencontre de haut niveau entre la Céni et les candidats

Assurer l'accès à l'information électorale fiable à tous les vingt et un postulants à la magistrature suprême est l'un des objectifs de la première réunion entre la centrale électorale et ces candidats, tenue le 4 octobre à son siège.

Ils étaient presque tous là a

"u siège de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) les candidats à la présidentielle de décembre prochain. De Vital Kamerhe à Gabriel Mokia en passant par Ramazani Shadary, Samy Badibanga, Seth Kikuni et autres, tous ont tenu à honorer l'invitation qui leur a été lancée par l'institution électorale. Cette dernière tenant à ôter dans leur esprit toute idée de magouille ou de fraude qui s'organiserait en vue d'un plébiscite déjà programmé d'avance. Pour Corneille Naanga et son bureau, l'initiative valait la chandelle au moment où des fausses informations sont distillées dans l'opinion au sujet de la machine à voter présentée par la Céni comme la solution idoine à même de garantir des scrutins fiables, rapides et démocratiques. Les échanges entre les deux parties ont notamment tourné autour de la liste définitive des électeurs, la présence des électeurs sans empreintes digitales, l'évolution des préparatifs techniques des élections, la régularité du financement du processus par le gouvernement de la République, l'évolution du déploiement des matériels de vote.

Cette réunion de prise de contact s'est ouverte par une présentation succincte de l'état des lieux du processus électoral en cours dans le pays par le président de la Céni, Corneille Naanga, qu'entouraient tous les membres de l'assemblée plénière. Tout en formulant le vœu de voir ce cadre d'échanges maintenu et même élargi aux autres institutions du pays, le président de la Céni a indiqué que les contraintes relatives à l'exécution du calendrier électoral ont été levées les unes après les autres, en parallèle à la réalisation sans faille de toutes les activités programmées. Quant aux activités techniques en cours au niveau de la Céni, elles se déclinent actuellement en la réception de la quincaillerie électorale, des matériels énergétiques, des lots des machines à voter, des bulletins de vote en provenance respectivement de l'Inde, de la Chine et de la Corée du sud.

"La Céni déterminée à respecter le calendrier électoral"

L'occasion était belle pour Corneille Naanga de réitérer à ses interlocuteurs la volonté de son institution d'organiser les élections à échéance échue, conformément au calendrier électoral, c'est-à-dire le 23 décembre. Aussi a-t-il coupé court aux rumeurs infondées selon lesquelles la rencontre Céni-candidats à la présidentielle était censée débattre de l'éventualité d'un report des élections. Pour Corneille Naanga, tout beigne dans l'huile et les préparatifs vont bon train comme en témoigne l'arrivée des premiers lots de la quincaillerie électorale. « Les opérations en cours sur toute l'étendue du territoire national permettront aux antennes de désengorger les entrepôts en vue de la réception des matériels électoraux, l'affichage des listes, l'identification et le recrutement des agents. Les moyens de déploiement mis à notre disposition par le gouvernement et ceux déjà acquis par la Céni permettront de tenir les délais », a-t-il rassuré.

À quatre-vingt un jours des scrutins, le président de la centrale électorale a évoqué les prochaines actions que compte amorcer son institution dont la poursuite de la sensibilisation des électeurs à l'utilisation de la machine à voter, la continuité de la formation des agents électoraux sur le plan national et le déploiement des matériels selon un plan logistique rigoureux. D'où le rappel fait aux candidats de se préparer effectivement aux élections par la formation de leurs témoins. « La crédibilité des prochains scrutins ne sera pas l'œuvre de la Céni seule mais bien de l'implication effective des candidats et de leur capacité à mobiliser, à former et à déployer leurs témoins », a ajouté Corneille Naanga. Il a invité les candidats à consulter et, éventuellement, à confirmer leur photo de candidature devant servir de gabarit sur la liste définitive des candidats. De même, il a été sollicité la confirmation du logo de leur parti ou regroupement politique.

Concluant son intervention, Corneille Naanga a invité les vingt et un candidats restés en lice à la présidentielle à « élever ensemble les débats politiques, techniques et sécuritaires en vue de la réussite des prochaines joutes électorales ». L'intervention du président de la Céni a donné lieu à des échanges fructueux entre les deux parties, lesquels échanges ont permis de lever quelques équivoques en rapport avec le processus électoral. Il a été convenu de la tenue d'une prochaine réunion essentiellement technique en vue d'approfondir les questions complexes dont, entre autres, l'utilisation de la machine à voter qui est au centre d'une vive controverse dans l'opinion publique.