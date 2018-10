Tunisie: Au fil des cordes, au fil des émotions...

Il a, tout d'abord, commencé son spectacle en s'adressant aux spectateurs, qui sont venus nombreux pour le retrouver à la Cité de la culture de Tunis, faisant l'effort de parler en dialecte tunisien « Salut, comment ça va ? Je suis très content ! C'est un honneur pour moi d'être ici !», s'est-il exprimé.

Murat Sakaryali est un compositeur et chef d'orchestre adulé. Il a composé les chansons de plusieurs artistes connus dont Ibrahim Tatlises et les chanteuses arabes, telles que Angham, Assala Nassri et Shirine.

Lors de son spectacle qui a duré près de deux heures, accompagné de trois solistes turcs magnifiques (au luth, au qanun et aux percussions) et trois jeunes solistes tunisiens qui ont été sollicités pour l'occasion et qui ont été à la hauteur des attentes (à la guitare, à la batterie et au clavier),le prince turc du violon déployait toute l'étendue de son talent devant un public nombreux et passionné, déjà conquis.

On assistait à ce spectacle presque magique, où une fusion presque spirituelle s'installe entre le musicien et son instrument. Désormais, le duo ne fait plus qu'un, un seul être, une seule entité, merveilleuse qui part à la conquête du cœur et de l'esprit.

Généreux, curieux et habile, avec ses doigts, il fait naître des mélodies, jaillir des sons et des lumières dont le déchaînement enflamme et inquiète, apaise et console mais réjouit toujours.

Son instrument en main, la musique semble naître sous ses doigts inspirés éveillant l'esprit brillant de chaque œuvre avec une souveraine élégance. On suit avec autant de bonheur Murat qui sait épouser l'humeur changeante d'un morceau à un autre avec un sens des transitions, une imagination sonore et une noblesse remarquables. Il joue son œuvre tout en la savourant avec beaucoup de plaisir.

Chaque morceau interprété est une invitation au voyage, au rêve et à la joie de vivre. Virtuose et puissant, son jeu est chaleureux, fougueux et romantique.

Il est impossible pour quiconque qui l'écoute de rester confiné entre les limites des frontières tant les influences se mêlent à l'intérieur même des morceaux. Les sonorités enivrantes, envoûtantes et lancinantes du violon fleurissent dans la profondeur rythmique du blues et la sensualité élégante du jazz qui viennent nous prendre dans leurs sortilèges de notes.

Un parfait échange instrumental entre le violon insufflait la rythmique aux restes des instruments d'une manière sensible et délicate, donnant le ton de chaque morceau, laissant surgir ainsi les forces vives de chaque membre du groupe.

Il nous a interprété plusieurs morceaux tirés de ses albums à succès, citons : Zaman al Achk, My Style et MyViolin, à travers lesquels il nous a offert un récital d'une maîtrise et d'une douceur infinies, implorant les cordes qui, sous la frénésie des va-et-vient de l'archet, libèrent toute la splendeur d'une ligne mélodique puissante et lumineuse hypnotisant littéralement l'auditoire.

Doté d'une grande sensibilité, Murat a su tirer de son violon des ambiances sonores d'une grande variété en donnant à certains morceaux des couleurs tantôt méditerranéennes, tantôt orientales. Sur fond d'arabesques, les mélodies s'enchaînent, parfois ponctués d'un petit air de ballade occidentale, puis très vite corrigé cependant par le style turc et oriental du qanun, du luth et de la darbuka.

Des sonorités fruitées et une justesse stylistique, Murat Sakaryali signe des œuvres irrésistibles d'originalité, alléchantes et multiculturelles. Et l'on ne pouvait qu'être admiratif de la virtuosité de Murat et des musiciens qui l'ont parfaitement et infailliblement accompagné.

Murat et ses musiciens achèvent leur dernier morceau en toute beauté sous des tonnerres d'applaudissements amplement mérités !