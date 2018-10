Seychelles: Le ministère de l'Environnement s'inquiète d'une nouvelle algue

Air Seychelles et Air India offrent désormais aux voyageurs des liaisons améliorées sur leurs… Plus »

Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, à l'exception du nettoyage quotidien et de l'élimination des algues. La Landscape and Waste Management Agency, qui passe des contrats pour le nettoyage des plages, a déclaré que le traitement manuel des algues est une tâche ardue.

Il est normal de voir l'accumulation d'algues augmenter pendant la mousson actuelle. Cela se produit à grande échelle pendant la mousson du sud-est - de mai à octobre - lorsque la mer est agitée et que les algues sont arrachées au fond de la mer et finissent en tas sur la plage. Mais l'accumulation de ce type d'algues est pire que ce que l'on voit normalement.

La zone la plus touchée par ces algues est la région de Côte Dor à l'est de Praslin, la deuxième île la plus peuplée des Seychelles. La région est très fréquentée par de nombreux établissements de tourisme.

«Cette espèce d'algue rouge devient souvent verdâtre, ce qui peut donner l'impression que c'est une espèce différente. Cela préoccupe le ministère et nos partenaires, car on sait que des espèces de ce genre forment des plaques sur les écosystèmes des récifs coralliens où elles attaquent.

La directrice générale de la Division de la conservation et de la gestion de la biodiversité au ministère de l'Environnement, Marie May Muzungaille, a déclaré mardi à la SNA que les premières observations de ces grands tapis d'algues qui envahissaient les plages avaient été enregistrées pour la première fois au mois de juin de cette année.

Le ministère de l'Environnement des Seychelles a qualifié d'inquiétante la vitesse à laquelle une nouvelle algue se propage et menace la vie marine de la nation insulaire, un problème que l'industrie du tourisme surveille avec inquiétude et méfiance.

