Cote d'Ivoire: Bédié annonce un congrès extraordinaire pour échapper à la justice

En pleine campagne électorale pour les municipales et régionales du 13 octobre 2018, les candidats du Pdci membres du Bureau politique, sont convoqués le lundi 08 octobre 2018, à 11 h00, à l'Hôtel de la Paix de Daoukro, par le Président Bédié.

Cette rencontre élargie aux membres du Comité des Sages, devra statuer sur une proposition de dates pour la tenue d'un congrès extraordinaire, en vue de clarifier la situation du parti, et déjouer les manœuvres de déstabilisation et de liquidation du Pdci, dont fait état Henri Konan Bédié, qui a évoqué les procédures judiciaires en cours contre les décisions du Bureau politique du 17 juin 2018 et du 24 septembre 2018.

Selon Jérôme Nguessan, les décisions du Bureau politique du Pdci relatives au prolongement du mandat du Président Bédié ne sont pas valables, car elles sont contraires aux stipulations des articles 33,34 et 35 du parti, qui rendent seul le Congrès compétent pour connaître des questions des statuts et du Président du parti, notamment son mandat. La date légale de la fin du mandat du Président Bédié est le 6 octobre 2018. Le congrès du Pdci pourrait réunir environ 4000 délégués. Il pourrait se faire à Daoukro, à l'hôtel de la paix. Lundi 8 octobre 2018, on en saura un peu plus.