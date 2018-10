Madagascar: Un nouveau scandale dénoncé

Depuis le 1er août au 4 octobre 2018, trois cas de peste pulmonaire et cinq cas de peste bubonique ont… Plus »

Le ministre de la pêche affirme qu'il n'était pas au courant. Le scandale est immense. Une pétition est lancée sur internet et elle recueille de nombreuses signatures. L'alerte est lancée et elle peut avoir un écho international. Mais c'est surtout les citoyens malgaches qui doivent se mobiliser pour refuser ce nouvel abus qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'avenir des générations futures.

C'est une autorisation de ruiner totalement nos richesses que les signataires de cet accord ont accordé, et il s'agit d'une faute impardonnable dont les responsables vont subir les conséquences. Il est à noter que cet accord a été conclu lors du voyage de l'ancien chef de l'Etat en Chine, quelques jours avant sa démission. L'embarras des autorités est visible et aucune explication officielle n'a été fournie. L'ambassade de Chine précise qu'il s'agit d'un accord privé et non d'un accord d'Etat.

Petit à petit, les abus et la gabegie des responsables du régime de l'ancien chef d'Etat sont connus par les citoyens. Le scandale du permis biométrique a fait un véritable tollé. Mais celui de l'accord signé lors du passage d'Hery Rajaonarimampianina risque d'avoir des conséquences plus graves encore au niveau de l'opinion publique car il va provoquer des dégâts écologiques incommensurables. Les signataires de cet accord en seront tenus responsables.

