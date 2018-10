Madagascar: Télé par satellite - Canal + lance l'application Iroko +

Regarder des séries et des films sur mobile ou tablette où on veut et quand on veut. C'est maintenant possible grâce à Iroko +, l'innovation technologique que lance actuellement Canal + Madagascar. Il s'agit d'une application de vidéo à la demande disponible gratuitement sur Playstore qu'il suffit de télécharger et d'installer. Et le tour est joué puisqu'il ne reste plus, alors aux usagers qu'à s'abonner auprès d'un point de vente Canal +.

De la télé satellite pour tous, puisque Iroko + est ouvert à tout le monde. « Même ceux qui ne sont pas abonnés aux Bouquets Canal + peuvent en profiter. Actuellement, l'abonnement de trois mois est à 10 000Ar, et celui d'un mois à 5 000 Ar » précise - t-on du côté de Canal +. Iroko+ diffuse tout le contenu de Novelas Tv, Novegasy, Nollywood, Nollywood TV Epic et A+.

Concrètement, une fois abonné, on peut y retrouver les épisodes des trois derniers mois, et de nouveaux épisodes s'ajoutent tous les jours à ces contenus. « Le plus intéressant est que l'application est économe en data car même sans connexion, il est possible de visionner les films et les séries qui ont été téléchargés au préalable.

De plus, les fichiers sont compressés, en moyenne un épisode de série pèse à peu près 50Mo. Ce qui permet à l'abonné de stocker beaucoup d'épisodes et de les visionner selon ses envies par la suite ». Bien évidemment, l'abonné peut également regarder en mode streaming si la connexion est bonne. La télé mobile pour tous et n'importe où.