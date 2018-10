Madagascar: Port de Toamasina - Expo sur l'évolution du projet d'extension

Depuis le 1er août au 4 octobre 2018, trois cas de peste pulmonaire et cinq cas de peste bubonique ont… Plus »

Par ailleurs, les sociétés qui s'occupent de la manutention des containers et des marchandises au port de Toamasina, ont également investi sur des matériels plus performants, afin d'accélérer les travaux logistiques.

D'après la SPAT, le port de Toamasina sera le plus grand port de l'Océan Indien, avec une capacité de traitement jusqu'à un million de containers par an, d'après la SPAT.

« Nous avons déjà fait une communication sur les médias, mais nous savons que des questions titillent toujours le public. C'est pour cela que nous organisons ces journées portes-ouvertes du 5 et 6 octobre. Ce projet d'extension est d'une grande envergure, car il s'agit du plus grand investissement mené par Madagascar depuis le retour de l'indépendance », a-t-il affirmé.

