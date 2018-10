Madagascar: Toliara - Une foule en liesse a accueilli Hery Rajaonarimampianina

Depuis le 1er août au 4 octobre 2018, trois cas de peste pulmonaire et cinq cas de peste bubonique ont… Plus »

Une intervention qui a beaucoup intéréssé l'assistance, et que le local s'est avéré exigu pour contenir toute une foule venue assister à l'exposé. Visiblement curieux de savoir sur le contenu de ce « Fisandratana 2030 ». Et ce ne sont pas les questions qui ont manqué pour être au parfum de cette vision de Hery Rajaonarimampianina.

A Sakaraha, l'ancien Président a visité les « Zava-bita » durant son mandat. Il s'agit entre autres, d'un hôpital spécialisé en chirurgie. La popupaltion locale a été reconnaissante envers le numéro Un du HVM et elle s'est dit prête à soutenir ce dernier à la prochaine course à la Magistrature suprême.

Son périple vers Antsirabe l'a amené à faire des haltes à Behenjy, Ambatolampy, Ambohimandroso et Ambohibary entre autres. On a assisté aux mêmes scènes de liesse à chacune de ces étapes. L'envie de la population de rencontrer le candidat n°12 était palpable sur le chemin. Il a exhorté à chaque fois la population à voter le moment venu en insistant sur le fait que c'est un droit et un devoir qu'a tout citoyen.

