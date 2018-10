Ile Maurice: Il refuse de demander pardon à un chien - Un homme poignardé à mort

Mécontents, ils ont exigé du quadragénaire qu'il demande pardon à leur chien. Indigné, il a refusé, lançant aux individus qu'ils devraient mieux surveiller leur Labrador. C'est alors que le père de famille a été attaqué avec des couteaux de cuisine et un tournevis... Son frère, qui a tenté de lui porter secours, a aussi été poignardé et se trouve dans un état critique à l'hôpital.

Six coups de couteau de cuisine et de tournevis. C'est ce qui a été infligé à un père de famille âgé de 40 ans. Tout ça, parce qu'il refusait de... présenter des excuses à un chien qu'il avait frôlé avec sa voiture. Le quadragénaire n'a pas survécu.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.