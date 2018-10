Ile Maurice: Cannabis et adolescents ne font pas bon... «Méninges»

«Leur cerveau est toujours en développement mais la consommation de cannabis a un impact sur ce processus», a constaté le Pr Patricia J Conrod, du département de psychiatrie de l'université de Montréal et auteure principale de l'étude. Ce qui l'amène à dire que les adolescents devraient «s'abstenir de consommer du cannabis le plus longtemps possible».

Les chercheurs ont, en effet, noté que les adolescents qui fumaient du cannabis faisaient plus d'erreurs cognitives, non seulement quand ils se droguaient, mais même après avoir arrêté.

Troubles de l'apprentissage et de la mémorisation, manque de concentration, difficulté dans la prise de décision, troubles du comportement... Selon une récente étude publiée dans l'American Journal of Psychiatry, la consommation de cannabis chez les adolescents aurait «des effets à long terme sur le développement de leur cerveau»... contrairement à la consommation d'alcool.

