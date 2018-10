Ile Maurice: Sécurité routière - Une troisième moto-école lancée jeudi 11 octobre

Après l'Advance Institute of Motoring lancée à Rose-Hill en mars et l'Ark Driving School située à Brisée-Verdière, une troisième moto-école devrait ouvrir à Plaine-Magnien le 11 octobre. C'est ce qu'indique un proche du dossier au ministère des Infrastructures publiques et du transport en commun. Si l'ouverture de cette moto-école était prévue à la mi-juillet, elle a été repoussée à deux reprises.

Lorsque la moto-école sera mise en opération, les aspirants motocyclistes devront suivre 64 leçons, deux fois par semaine, sur une moto de 125 cc. Les 32 heures de cours abordent des thèmes comme le marquage routier, la conduite en état d'ébriété, l'entretien du deux-roues de même que les distances d'arrêt et de freinage.

À la fin de la formation, les apprenants prendront part aux épreuves orales et pratiques aux Casernes centrales. Ils seront évalués sur la théorie, la vérification, le circuit et le trafic. Le gouvernement s'attend à ouvrir dix moto-écoles à travers l'île, afin de former 20 000 motocyclistes par an.