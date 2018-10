Madagascar: Analakely en danger - Risque d'inondation

Depuis le 1er août au 4 octobre 2018, trois cas de peste pulmonaire et cinq cas de peste bubonique ont… Plus »

Mais aussi que si de pareil cas se présente, les populations riveraines d'Analakely et les marchands en particulier, seront les plus touchés par les inondations qui découleront des très forts ruissellements des eaux de pluie et de la coupure des routes », s'est lamentée une responsable auprès du ministère de l'Aménagement et des services fonciers. Avant de noter « qu'il est urgent de démarrer les travaux pour réduire au maximum ce risque ».

Après les élections. La situation et la projection sont tout autre du côté de la commune urbaine d'Antananarivo. Une note de service de la CUA en date du 4 octobre 2018 stipule que : « afin de préserver l'ordre public, tous les nouveaux travaux de réparation ovoïdale sis au marché d'Analakely seront reportés au mois de Février 2019 ». « Note qui nous a surpris au plus haut point sachant que le risque d'effondrement est réel.

Le projet prend également en compte des actions urgentes et indispensables. Notamment, le « curage du canal d'Andriantany et la réhabilitation, le remplacement de la canalisation dans quelques quartiers de la capitale ». Telles que les canalisations d'Ampefiloha vers 67 ha, celle des 67 ha vers Ikopa. La réhabilitation des cinq stations de pompage de la capitale fait également partie de la liste des travaux à faire.

Pour ce faire, le projet consiste à la mise en place d'un nouveau schéma directeur d'assainissement -dont l'actuel ne répond plus aux besoins et à l'évolution actuelle (de) - pour la ville des mille.

Des travaux d'aménagement et de réhabilitation de l'ovoïde d'Analakely ont été identifiés comme étant prioritaire en 2016 suite à des études techniques menées par des experts de la CUA, du SAMVA et de bureaux d'études spécialisés.

Sans réhabilitation et aménagement, les égouts traversant Analakely pourraient céder et provoquer une grande inondation dans cette partie de la capitale malgache.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.