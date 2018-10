Madagascar: FIVMPAMA - Un premier Conseil Stratégique organisé

Une grande première ! Le FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy) composé de plus de 3 000 membres répartis dans plus de 400 PME-PMI, a tenu son premier Conseil Stratégique le 29 septembre au Vaniala Antsakaviro. La rencontre s'est tenue sous la houlette du président p.i. Dr Jean-Claude Ratsimivony et des deux vice-présidents Andrianavalomanana Razafiarison et Jean-Michel Ramaroson.

Ce Comité stratégique est une nouvelle structure de coordination au sein du groupement qui rassemble le Conseil d'administration et les présidents des branches régionales. Durant la réunion, les discussions tournaient autour des voies et moyens qui permettront de dynamiser les branches régionales, de renforcer la synergie avec le FIVMPAMA siège, et de soutenir les membres dans leur développement et leur rayonnement local et national.

« Disposant d'une autonomie financière, les branches régionales sont encouragées à initier des actions plus visibles dans leurs circonscriptions, à mobiliser les acteurs économiques locaux dans une logique de partenariat, et à faire usage de la plateforme interne du groupement pour renforcer les relations entre branches à Madagascar et dans le monde », a indiqué le Groupement du Patronat Malagasy. La réunion a ainsi permis d'insuffler une nouvelle énergie qui raffermira l'engagement du FIVMPAMA envers ses membres, et pour le développement du secteur privé national.