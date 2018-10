Ile Maurice: Hemant Sonoo - Papa gateau

interview

On ne peut être président du Syndicat des sucres et ne pas aimer les pâtisseries. Le péché mignon d'Hemant Sonoo, qui est très complice de ses fils, est le cheese-cake, qu'il peut déguster n'importe quand.

En tant que nouveau président du Syndicat des sucres, quel regard jetez-vous sur le prix du sucre qui décline d'année en année ?

Avec la libéralisation des accès préférentiels et une surproduction mondiale, c'était prévisible. La volatilité du marché et la fluctuation des prix nous obligent donc à être vigilants et proactifs.

Quel est la durée de votre mandat et quels projets comptez-vous mener à bien ?

Mon mandat est d'une année. Pour rester dans la continuité du travail accompli dans le passé par le Syndicat des sucres, notre priorité sera avant tout de consolider et de préserver notre part de marché.

Cela ne pourra se faire qu'en baissant notre coût de production pour être encore plus compétitifs. D'autre part, ce sera aussi de s'attaquer à de nouveaux marchés niches plus rémunérateurs, en s'appuyant sur des produits à plus grande valeur ajoutée.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant le week-end ?

Les week-ends se résument aux dimanches aprèsmidi. Je profite alors pour sortir avec les enfants et faire une sieste réparatrice en fin d'aprèsmidi. Le soir, c'est dîner en famille avec les frères et sœurs chez ma mère.

Parlez nous de votre famille ?

J'ai deux fils, Rohan, 14 ans, et Rahul, 12 ans, avec qui je continue à apprendre des choses quotidiennement.

Cuisinez-vous ?

Si c'est pour faire une omelette, oui.

Gourmand ou gourmet ?

C'est la compagnie qui m'importe le plus.

Un péché mignon ?

Les pâtisseries... Un cheese-cake, c'est quand vous voulez.

Pratiquez-vous du sport ?

Oui ! Une à deux heures de marche tous les jours dans les champs pour mon travail et qui me suffisent amplement.

Quel livre lisez-vous en ce moment ?

Une amie m'a prêté deux excellents ouvrages que j'ai hâte de découvrir; Sapiens de Yuval Harari, et Coolie Woman de Gaiutra Bahadur. J'essaie néanmoins de me tenir à jour avec les informations et je lis tout ce qui me tombe sous les yeux.

Qu'écoutez-vous à la radio ?

J'écoute rarement la radio, si ce n'est les quelques émissions concernant l'industrie sucrière tout récemment.

Et la télévision ?

Je regarde surtout les informations et les reportages.

Quel type de musique écoutez-vous ?

Selon les choix des enfants - de Maître Gims à Adèle.

Pour vous c'est quoi le bonheur ?

Être parmi ceux que j'aime, parents et amis.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde ?

Ça, c'est dans le long terme ! À court et moyen termes, j'essaie surtout d'inculquer certaines valeurs à mes enfants et j'espère que le reste suivra.