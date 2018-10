Ile Maurice: Condamnée pour blanchiment d'argent - Cindy Legallant veut recommencer à zéro

D'ailleurs, elle l'a fait comprendre à sa sortie de cour lundi. À ce stade, elle ne veut pas en dire plus. Elle n'attend plus que le feu vert pour pouvoir retourner en France et recommencer à zéro. Son avocat le confirme. «Tout ce qu'elle souhaite, c'est de pouvoir partir en France, le pays où elle a passé plus de 25 ans. Li dir ki isi péna lavénir pou li.»

Avant son arrestation, elle enchaînait les succès sur le plan professionnel. Ambitieuse de nature, elle avait sorti un guide de conseils en nutrition et avait ouvert deux cabinets à Goodlands et à Port-Louis pour ses consultations en tant que nutritionniste. Son rêve, parmi tant d'autres, était de devenir politicienne. Mais aujourd'hui, cela reste un rêve très lointain.

Cindy Legallant est arrêtée à l'aéroport à sa descente d'avion avec 21 755 comprimés de Subutex d'une valeur marchande de plus de Rs 21 millions dans ses bagages. Elle fera une série de révélations à la brigade antidrogue et expliquera ses liens avec Sada Curpen, le présumé cerveau de toute cette affaire.

La quadragénaire maintient que le jugement est trop sévère. Selon son avocat, elle s'attendait à écoper d'une amende et non d'une condemnation à la prison. «C'est très difficile pour elle. Elle attend que le procès prenne fin pour pouvoir partir en France.»

Cindy Legallant, 40 ans, a été reconnue coupable sous 14 charges formelles de blanchiment d'argent. Elle est soupçonnée d'avoir effectué des transactions financières liées au trafic de Subutex. Elle a fait appel et son avocat, Me Drawnacharya Ortoo, prépare actuellement les arguments qui seront utilisés pour justifier l'appel.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.