Tunisie: Briser le silence

Derrière cette initiative, la Tunisienne Fawzia Zouari (journaliste et écrivaine) bien soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Un premier rendez-vous marquant le début d'une longue et belle aventure qui ne fera que raffermir encore plus les liens entre les membres de cette coalition féminine bien soudée et prête à relever tous les défis pour un monde meilleur où règnent la paix et l'égalité entre l'homme et la femme.

L'éducation, l'environnement, la question migratoire, les guerres et le corps, sont les cinq thèmes qui ont dominé les discussions de ce premier Parlement qui a donné naissance à un manifeste dans lequel les participantes ont exprimé une ferme volonté de parler à l'unisson et dans la même langue parce qu'elles refusent que d'autres parlent à leur place et n'ont plus envie de garder le silence, parce qu'elles ont envie d'être écoutées.

«Nous voulons sortir du silence, et puisque nous disposons du pouvoir des mots, nous nous arrogeons cette parole collective et ce droit de regard sur une histoire qui continue de se faire sans nous, nous voulons sortir de la nuit de Shéhérazade pour nous affirmer à la lumière du jour».

Une volonté bien affichée de lutter contre le terrorisme, les discours de haine et le rejet de l'autre, de s'opposer aux guerres, toutes les guerres, à commencer par celles visibles ou insidieuses, voilées ou à découvert, dirigées contre les femmes : le patriarcat sous toutes ses formes, le viol, le harcèlement, les mutilations génitales, les féminicides, les violences conjugales.

L'écrivaine Sonia Chamkhi, qui a pris part à cet événement, nous a livré le témoignage suivant à cette occasion : J'ai eu l'honneur et la joie de représenter mon pays, de participer à cette rencontre exceptionnelle et le bonheur de rencontrer des femmes formidables venues des cinq continents !...

Quelle foi dans l'amour, le partage et la possibilité d'agir pour rendre le monde plus juste, plus tolérant et orienté vers la vie et la paix pour tous alors que tous les jours la violence, l'injustice et l'immense écart entre les munis et les démunis me désespèrent.

Ces femmes écrivaines, engagées et dévouées à un combat humaniste ont ravivé en moi un grand espoir et leur engagement est à mes yeux exemplaire. Il renforce ma conviction que d'où nous venons, et quelles que soient nos différences, nous avons raison de croire que notre combat est le même : défendre la vie, la dignité et abolir toutes les frontières érigées pour nous séparer...

Je suis rentrée à Tunis, enrichie, ressourcée et le chemin que nous avons commencé à explorer ensemble me semble plus accessible car porté par la grande expérience des doyennes, le souffle incroyable de nombreuses parmi ces femmes exceptionnelles qui n'ont jamais baissé les bras.

L'intelligence de leur regard sur le monde, leur courage et la force de leur engagement pour des causes justes feront en sorte que nos actions futures trouveront le chemin de l'accomplissement.