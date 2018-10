Tunisie: Mission séduction

Ce dernier semble grandement déterminé à rattraper le temps perdu et regagner la confiance d'un public étoilé avide de revoir «Akcha» avec la tunique de l'ESS.

De ce fait, les entraînements se sont déroulés dans un climat le moins que l'on puisse dire tendu, notamment dans la tête de Chiheb Ellili et son staff, et qui ont eu vent de l'intention de la direction du club de mettre fin à leur mission à la tête de l'Etoile et qui feront cet après-midi leur dernière apparition sur le banc. Les joueurs, quant à eux, semblent décidés à assumer pleinement et scrupuleusement leurs responsabilités à l'égard du club et surmonter cette conjoncture peu enviable.

