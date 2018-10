Tunisie: La Chabiba rate le coche

Les Aghlabides sont soucieux de reprendre leurs repères face à des sudistes victorieux à la dernière journée. Malgré l'absence de plusieurs éléments pour différentes raisons, les camarades de Frioui n'ont pas été mauvais. Les joueurs de Ben Romdhane ont été plus offensifs dès l'entame de la rencontre.

Nous avons vu de belles combinaisons de part et d'autre et les Aghlabides ont été les premiers à prendre l'initiative. A la 9', une triangulation entre Zaidi, Laâouichi et Layouni s'achève par un tir de ce dernier.

On croyait au but, mais la balle a effleuré le poteau droit de Kalaï avant de sortir. Pour leur part, les visiteurs ont été prudents en défense avec des attaques rapides par Abessalem et Isaka. Ce dernier profite d'un mauvais emplacement de la défense, il dribble Frioui et Harbi avant de tirer, mais il rate l'aubaine (16'). Les Aghlabides ont cherché à ouvrir le score par tous les moyens.

Laâouichi a eu l'opportunité de le faire en reprenant un centre de Layouni, il tire mais Kalaï était aux aguets en déviant la balle en corner (20'). Les protégés de Ben Romdhane ont dominé leur adversaire sans réussir en phase finale à l'instar du tir de tête de Frioui face au gardien Kalaï (28').

Les protégés de Chettaoui jouaient plus en profondeur grâce surtout à Isaka et Abdessalem. C'est Isaka qui effectue une percée, il temporise mais son tir est dévié par la main de Harbi, l'arbitre siffle le penalty. Gharsallaoui rate son tir face à la parade du gardien Frioui (32'). La Chabiba a gardé les mêmes choix offensifs, mais les Aghlabides manquent d'efficacité face à la défense sudiste.

Trop de gâchis

Après la pause, Ben Romdhane devait inciter ses joueurs à prendre des risques. C'est Zaidi qui a effectué une attaque rapide mais son tir est dévié par la défense (48'). A la 50' Haythem Layouni profite d'une mauvaise relance de la balle de Kalaï et son tir est dévié au corner. Les Zaidi, Addami et Laâouichi n'ont pas réussi face à une défense sudiste bien organisée. Les visiteurs ont profité d'une faute de relance de la balle en défense aghlabide, et Tchaouna ne rate pas l'oppportunité et la balle meurt dans les filets de Frioui (53').

La réaction aghlabide fut rapide, Laâouichi a eu le but au bout du pied mais son tir est sauvé par Kalaï (57'). Les Aghlabides ont contesté la décision de l'arbitre vu que la balle a dépassé la dernière ligne du but. Le coach Ben Romdhane lance Romdhani et Bouguerra pour ranimer l'attaque. Les attaquants aghlabides étaient plus incisifs que lors de la période initiale. Zaidi, dribble la défense, il centre dans le dos de la défense. Laâouichi temporise et son tir s'installa dans les filets de Kalaï (71').

Ce but a redonné plus de confiance aux camarades de Frioui. Les Aghlabides ont réussi à mettre la pression sur la défense sudiste, mais celle-ci tenait bon. Les Aghlabides ont eu une occasion de prendre l'avantage, mais le tir de Harbi passe légèrement à côté du but de Kalaï (82'). Chettaoui ferme les issues à son arrière-garde pour priver les Laâouichi, Bouguerra et Addami des espaces et de concrétisation.

Les jeunes de la JSK ont été plus entreprenants mais le manque d'expérience a été déterminant. Pour leur part, les protégés de Chettaoui ont réussi à gérer les conséquences du match grâce à la discipline et l'expérience des joueurs.