Maroc: L'agriculture représente 77% des exportations marocaines vers la Russie

L'agriculture représente l'essentiel des exportations marocaines vers la Fédération de Russie, indiquent des chiffres du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

A titre indicatif, les exportations agricoles vers la Russie ont représenté 77% des exportations marocaines globales au titre de l'année 2017, les agrumes arrivant en tête des exportations agricoles, suivis des fruits et légumes.

Lors d'une rencontre tenue récemment à Rabat avec son homologue russe de l'Agriculture, Dmitry Patrushev, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a précisé que les exportations ont atteint un montant de 1,5 milliard de dirhams et que celles-ci étaient composées à hauteur de 69% d'agrumes et à hauteur de 29% de tomates.

Au cours de ladite rencontre, tenue en marge du Forum économique organisé par le Centre d'exportation russe en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) les 3 et 4 octobre à Rabat, le ministre a également indiqué que les importations agricoles en provenance de la Russie ont atteint la même année 1,1 Md Dh, composées à 68% de blé tendre et à 28% de pulpes sèches de betteraves.

Dans son exposé, Aziz Akhannouch a également relevé que l'évolution des échanges commerciaux entre les deux pays est de l'ordre de 10% lors des quatre dernières années.

Quant au ministre russe de l'Agriculture, son intervention était focalisée sur les axes de coopération économique à même de constituer une haute valeur ajoutée.

Tout en soulignant les atouts économiques du Maroc et son ouverture exceptionnelle sur le continent africain, Dmitry Patrushev a dans ce sens fait référence à la création de joint-ventures en matière de production des fruits et légumes, des viandes rouges et de l'eau, entre autres.

Au cours de son intervention, le ministre russe, qui est en visite de travail au Maroc, a fait part de l'intérêt des investisseurs russes à l'égard du partenariat avec le Royaume.

« M. Patrushev s'est félicité, en outre, des discussions engagées à l'occasion de cette rencontre en faveur de la consolidation des relations économiques entre les deux pays, exprimant son engagement à œuvrer pour la concrétisation de la volonté commune de porter à un niveau supérieur la coopération économique bilatérale », a rapporté la MAP.

En fin de compte, on retiendra que cette rencontre a été une excellente occasion de jauger et d'apprécier la volonté des deux parties à renforcer leur coopération dans le secteur agricole.

Précisons que le Forum économique, qui faisait un focus particulier sur le secteur agricole, a été initié à l'occasion de la 7ème Commission intergouvernementale mixte maroco-russe pour le développement économique, scientifique et technique qui s'est tenue du 2 au 4 octobre dans la capitale.

Par ailleurs, comme le rappelle le département d'Aziz Akhannouch dans un communiqué, cette rencontre entre les deux ministres de l'Agriculture s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la Russie. Elle vise le développement des relations économiques et la coopération dans le domaine agricole entre les deux pays, précise la même source.

Ainsi, tout en se félicitant des actions menées conjointement depuis plusieurs années dans le domaine agricole et qui se sont soldées par des réalisations concrètes et louables, «les deux parties ont également examiné plusieurs questions se rapportant au développement des échanges commerciaux des produits agricoles et réaffirmé leur volonté de renforcer ce partenariat vu le grand potentiel de coopération qui reste à explorer».