Algérie: Rencontre de concertation d'anciens élus du parti du FLN pour la création d'une association nationale

Une rencontre de concertation regroupant d'anciens élus du parti du Front de libération nationale (FLN) au sein des Assemblées nationale et locales a eu lieu, samedi à Alger, pour la création d'une Association nationale des anciens élus dans le but de "servir l'Etat et la société et contribuer à l'encadrement de la société civile".

La rencontre, à laquelle ont assisté le ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda et nombre d'anciens ministres et élus du parti du FLN au sein des Assemblées nationale et locales, sera suivie par d'autres à travers plusieurs wilayas du pays, ont indiqué les organisateurs.

Dans un communiqué rendu public au terme de leur rencontre, les participants ont qualifié le bilan du président de la République, Abdelaziz Bouteflika depuis son investiture en 1999 à ce jour, de "saut qualitatif" dans l'histoire de l'Algérie indépendante, saluant, à ce propos, "toutes les réalisations enregistrées dans divers domaines, sécuritaire, social, politique, culturel et de développement".

Sollicitant du président Bouteflika "le parachèvement du processus d'édification, de développement, de paix et de prospérité, en continuant la conduite du pays en cette phase sensible", ils ont affirmé que "l'adhésion des forces vives autour de cette demande est l'expression d'un sens élevé de nationalisme".

Ils ont lancé, dans ce sens, un appel aux élus des précédents mandats de l'Assemblée populaire nationale (APN), du Conseil de la nation et des Assemblées communales et de wilaya, pour "rejoindre ce nouvel espace et fédérer les compétences (...), en vue de servir l'Etat et la société et de contribuer à l'encadrement de la société civile".

Cet espace "est ouvert à tout ancien élu, fidèle au président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika", ont-ils souligné.