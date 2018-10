Maroc: Driss Lachguar reçoit Ahmed El Majdalani, membre du comité exécutif de l'OLP

Plus de 200 journalistes femmes de 54 pays du continent africain dont la Tunisie prendront part à la… Plus »

Le Premier secrétaire a, par ailleurs, exprimé l'adhésion totale de l'USFP à toutes les luttes et actions menées par les Palestiniens en vue de défendre leur juste cause.

Cette rencontre a été l'occasion pour le responsable palestinien de faire part des derniers développements concernant la question palestinienne, rappelant par là même la position américaine qui s'identifie à celle d'Israël et qui représente une menace pour les droits des Palestiniens, leur autodétermination et la libération de leurs territoires.

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a reçu, jeudi au siège central du parti à Rabat, Ahmed El Majdalani, membre du comité exécutif de l'OLP et ancien ministre au sein du gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne, qui était accompagné d'une délégation de haut niveau et de l'ambassadeur de la Palestine à Rabat.

