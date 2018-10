Algérie: Inauguration du Jardin Kateb Yacine à Paris

La cérémonie a été couronnée par un bal et l'érection de stands de dégustation et vente de figues séchées, d'huile, de pâtisseries et de produits du terroir algérien.

Vendredi, un concert de musique a été donné par Amazigh Kateb. La mairie a organisé samedi après l'inauguration un après-midi festif dans la salle des fêtes de la mairie, avec une lecture musicale "Le poète comme un boxeur" proposée par "La Voie des Livres" et interprétée par Christophe Bonzom (lecteur public) et Hussein El Azab (percussionniste).

Dans une allocution, le maire Jérôme Coumet a souligné qu'il a voulu rendre, à travers cet événement, un hommage à "l'icône" de la littérature algérienne et renforcer les liens entre les citoyens français et algériens.

