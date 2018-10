Maroc: L'hommage du FICM à Ahmed Badir et à Fadila Benmoussa

La cinquième édition du Festival international du cinéma et de la mer (FICM), qui se tient actuellement dans les villes de Mirleft et Sidi Ifni, rend hommage au célèbre acteur égyptien Ahmed Badir et à l'actrice marocaine Fadila Benmoussa.

Le FICM réserve également un hommage à l'artiste photographe Abdelaziz Zerbane, en reconnaissance de ses efforts pour le renforcement du rayonnement de la province de Sidi Ifni.

En outre, cette édition célèbre la pêche maritime et les marins à travers une programmation riche en vue de rendre hommage aux employés de ce secteur, en plus de l'organisation d'une exposition propre à la pêche maritime traditionnelle et moderne.

Au programme de cette manifestation, des projections cinématographiques en relation avec la thématique de la mer, le territoire et l'environnement, entre documentaires et fictions, ainsi que des ateliers de formation pour les jeunes et les élèves de Mirleft, un séminaire sur les expériences médiatiques régionales marocaines et africaines, des rencontres entre les acteurs du développement et une série d'activités intellectuelles et de divertissement.

Première manifestation artistique et cinématographique du genre au niveau national, ce festival a pour objectif "de regrouper ce qui est nature touristique et créativité cinématographique, en considérant le cinéma et la culture des bases essentielles à l'acte de développement, dans la mesure où ils contribuent à la valorisation du goût artistique esthétique de l'humain, le développement du sens critique, l'élargissement de ses horizons intellectuels à travers les différents problèmes qu'ils posent".

D'après les organisateurs, le FICM "commercialise aussi la culture du pays à tous les niveaux et s'ouvre sur d'autres cultures sans racisme ni discrimination".

La cinquième édition est initiée en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM), les conseils territoriaux de Mirleft et de Sidi Ifni, le conseil provincial de Sidi Ifni, et en coordination avec le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, outre des institutions sociales et économiques.