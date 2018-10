Algérie: Ghoul réitère son soutien à l'appel du président de la République pour un Front populaire

Dans ce cadre, le président de TAJ a mis en avant l'importance de consacrer une part des revenus du pétrole pour le développement et créer des postes d'emploi en faveur des jeunes et les orienter vers les secteurs économiques hors hydrocarbures. Evoquant l'importance de "renforcer les médias à travers la formation, M. Ghoul a rappelé la nécessité d'éviter la critique négative et de traiter avec objectivité les acquis réalisés à ce jour".

Quant au domaine économique, M. Ghoul a appelé à "rationaliser les dépenses affectées aux transferts sociaux, à travers l'orientation du soutien aux classes pauvres et vulnérables et la mobilisation des fonds pour réaliser une économie diversifiée hors hydrocarbures, soulignant l'impératif de "faire de l'Algérie une puissance économique dans la région, compte tenu du potentiel dont elle dispose dans tous les domaines".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.