Tunisie: Les Stadistes avec panache et intelligence

Entre le Club Africain et le Stade Tunisien, il fallait s'attendre à un match disputé. Mieux. Il n'y a pas eu de round d'observation et ce sont les locaux qui ont réussi, dès le départ, à imposer leur style de jeu.

Et les hommes de José Riga de créer le danger dès la 3' quand le tir de Darragi fut dévié en corner qui amène un deuxième ballon dangereux intercepté par le portier stadiste, Amdouni.

Trois minutes plus tard, servi par Sasraku, Compaoré a vu son tir croisé frôler le montant droit des filets du gardien, Amdouni (6').

Le but clubiste chauffait et Darragi de revenir à la charge, sert sur un plateau Abdi dont le tir croisé frôle le montant gauche de la cage de Amdouni (10').

Quelques minutes plus tard, Sasraku interrompe la trajectoire de la balle de Dhaouadi pour la tirer lamentablement dans les mains du gardien stadiste (23'). Incompréhensible !

Mais ce n'est pas le ratage de Sasraku qui alla décourager les hommes de José Riga, plus déterminés à jamais à en découdre au plus vite. Et Fakhreddine Jaziri de profiter d'un cafouillage au sein de la défense stadiste pour ouvrir la marque (23').

Après cette ouverture du score, tout laissait croire que le Club Africain était sur une roue libre. Sauf que les Stadistes étaient d'un tout autre avis. Servi dans le dos des défenseurs, Homri réussit à tromper la vigilance du gardien clubiste, égalisant au profit des siens (38'). Un but qui signa un retour à la case départ.

La vitesse supérieure...

Comme nous étions servis par deux jolis buts en première mi-temps, nous étions curieux de voir la réaction des deux protagonistes. Qui du Club Africain et du Stade Tunisien allait avoir le dernier mot ?

Les observateurs les plus avertis ont tendance à dire que la deuxième période de jeu est la mi-temps des entraîneurs. Mohamed Mkacher a prouvé hier qu'il est un projet d'un grand entraîneur. Le coach stadiste a opéré des changements, à l'instar de son homologue clubiste. Sauf que Mkacher a su temporiser le jeu, laissant la manœuvre à son adversaire. Mkacher a su attendre son heure avant de renverser la table sur son hôte clubiste.

Alors que les camarades de Darragi multipliaient les tentatives, mais sans se montrer dangereux pour autant, ce sont les Stadistes qui parviennent à changer la donne sur la première occasion créée. On jouait la 82' quand Sfaxi, sur un corner, trompa de la tête la vigilance du portier clubiste, Charfi (82').

Un but venu contre le courant du jeu au moment où les Clubistes africains attaquaient et les Stadistes se contentaient de subir le jeu adverse et d'éloigner le danger.

Après le deuxième but stadiste, les choses sont allées très vite. Six minutes après, Trabelsi incorporé au cours de la deuxième mi-temps, tripla la mise suite à un centrage de Akremi (88').

Et Jacques Bessan d'enfoncer le clou dans le temps additionnel quand il dribbla Belkhiter avant de loger la balle dans les filets de Charfi, signant le quatrième but stadiste (90'+ 3).

Sereins et intelligents dans leur jeu, les poulains de Mohamed Mkacher ont signé hier une jolie victoire devant un Club Africain qui a dominé les débats la majeure partie de la rencontre, mais sans être efficace pour autant.