Algérie: Benghabrit invite les enseignants à bannir les attitudes susceptibles d'attenter à leur réputation

"Cette journée mondiale nous interpelle pour rappeler la valeur de l'éducation et l'importance de l'édification d'un système éducatif réussi, grâce à la qualité de l'enseignement dispensé dans un environnement scolaire serein, sécurisé et propice à la consolidation des compétences", a encore souligné la ministre.

"J'exprime ma gratitude et ma reconnaissance à tous les enseignants qui contribuent, dans la discrétion et la sérénité, à la formation de nos enfants dans un monde en constante évolution", a-t-elle poursuivi.

Saluant le rôle de l'enseignant, la ministre a tenu à rendre hommage et à exprimer sa reconnaissance "à l'ensemble des enseignants qui représentent la plus large frange des travailleurs algériens, à l'occasion de la célébration de leur journée".

Mme Benghabrit a précisé, dans ce sens, qu"'une Ecole de qualité en appelle à des enseignants dotés d'un haut sens de responsabilité et de qualités professionnelles basées sur l'équité, la tolérance, le respect et l'engagement envers les élèves et la famille éducative", mettant en avant les effprts consentis par l'Etat afin d'améliorer le statut social et les conditions professionnelles de l'enseignant.

S'exprimant à l'occasion de la journée mondiale des enseignants qui coincide avec le 5 octobre, en présence de nombre de ministres et de responsables, Mme Benghabrit a souligné l'impératif pour les enseignants d'éviter certaines "attitudes individuelles susceptibles de donner une mauvaise image de l'enseignant", à l'exemple de la violence exercée contre les élèves et des cours particuliers dispensés "de façon abusive", appelant tout un chacun à "dénoncer ce type d'attitude".

Alger — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a invité, samedi à Alger, les enseignants à bannir toute attitude "négative" susceptible d'attenter à leur réputation et à celle du secteur, à l'instar de la violence contre les élèves et des cours particuliers.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.