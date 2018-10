Tunisie: La victoire à tout prix !

Ce qu'il y a lieu de signaler, c'est qu'il y a une excellente ambiance et cela dénote de la grande motivation des joueurs pour remporter le match et se lancer définitivement dans la première moitié de la saison.

Le milieu de terrain sera remanié avec la titularisation de Chedly à la place de Malek Jamel en méforme. Il sera encadré par Ziadi, Kouakou et Sghaier. Ce dernier doit éviter les déchets techniques qui bloquent les manœuvres de son équipe. Quant à l'attaque, elle sera composée de Baguili --qui n'a pas marqué en 180 minutes-- et du frêle Ben Salem qui doit améliorer son physique.

L'entraîneur Buscher mise sur une bonne réaction de ses attaquants (Kouakou, Ben Salem, Baguili) afin de prendre les trois points et progresser au classement sous peine de plonger plus d'autant que le CAB a assez d'atouts pour faire mieux et consolider sa place de coleader.

Conscient des défaillances de ses protégés, Buscher a profité de cette trêve pour les faire travailler durement aux entraînements. Le volet technique et tactique a prévalu pour avoir plus de solutions aux menaces clubistes.

Aujourd'hui, les protégés de Buscher se rendent à Bizerte pour affronter une formation cabiste en verve, dans une rencontre qui promet le détour. D'un côté, les Bizertins en coleaders sont dans le dur et, de l'autre, le CSHL n'est pas encore parvenu à trouver la bonne carburation à l'entrejeu et en attaque.

