Sénégal: Attribution des JOJ d'été 2022 - Macky Sall, «guest star» du CIO

Le président de la République, Macky Sall, s'était personnellement engagé sur le projet concocté par le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) pour décrocher l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'été en 2022, une première en Afrique.

Après la décision de la commission exécutive de «recommander» le Sénégal comme pays hôte de ses joutes devant la Tunisie, le Botswana et le Nigeria, le Chef de l'Etat n'a pas voulu se faire raconter la suite. Il sera alors la «guest star» de la session du CIO qui s'ouvre, ce lundi 8 octobre, à Buenos Aires.

Le président de la République du Sénégal sera l'hôte de marque du Comité international olympique (CIO) qui tient sa session les 8 et 9 octobre prochains, à Buenos Aires.

Macky Sall, à la tête d'une forte délégation composée notamment du ministre des Sports, Matar Bâ, mais aussi d'anciennes stars du football sénégalais tels El Hadji Ousseynou Diouf et autres Khalilou Fadiga, est attendu dans la capitaine argentine demain, dimanche 7 octobre.

Selon certaines indiscrétions, le Chef de l'Etat sénégalais devrait faire un discours devant les membres du CIO pour marquer son engagement à ne ménager aucun effort pour une bonne organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse dans notre pays en 2022.

Il recevra ensuite le drapeau des mains du président du CIO, l'Allemand Thomas Bach, le 8 octobre avant de s'envoler pour Erevan (Arménie) pour assister au XVIIème sommet de la Francophonie (11-12 octobre).

LE SENEGAL RETIENT SON SOUFFLE

Le 7 septembre dernier, les 15 membres de la Commission exécutive du CIO (communément appelée le saint des saints) avaient pris une décision, à l'unanimité, de «recommander» le Sénégal pour l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022. Ce, devant le Botswana, le Nigeria et la Tunisie qui avaient tous candidaté pour être la première nation africaine à accueillir ces joutes réservées aux jeunes de 15 à 18 ans.

Ce lundi 8 octobre, il appartient aux membres du CIO d'entériner définitivement une telle décision clairement exprimée pour faire du Sénégal, le quatrième pays à accueillir ses joutes après Singapour (2010), la Chine (Nankin 2014), l'Argentine (Buenos Aires 2018).

La commission exécutive, rappelle-t-on, s'était appuyée sur le rapport de la commission d'évaluation du Comité International Olympique (CIO) dirigée par le vice-président du CIO Uğur Erdener.

Un tel rapport avait relevé «un projet solide» en parlant de la candidature sénégalaise pilotée par une «task force» composée par Baïdy Agne (président de la Fédération de golf), Babacar Makhtar Wade (Président de la Fédération de judo) et Ibrahima Wade (président de la Fédération sports équestres) sous la supervision du président du CNOSS, non moins membre du CIO, Mamadou Diagna Ndiaye.

En effet, la candidature sénégalaise était centrée sur trois lieux : la capitale, Dakar, la nouvelle ville de Diamniadio et la station balnéaire de Saly. «Le projet du Sénégal s'inscrit dans la stratégie de développement global du pays, notamment le "Plan Sénégal Émergent" mis en place par le gouvernement en vue d'entreprendre de grands changements sur le plan économique et d'améliorer les infrastructures», commentait le communiqué du CIO.

Lors de son dernier séjour en Chine, Macky Sall n'avait pas manqué de solliciter l'appui de l'homme fort de Pékin, Xi Jinping, mais aussi d'adresser un courrier aux membres du CIO pour marquer son engagement à accueillir les jeunes sportifs du monde entier en 2022.

JOJ BUENOS AIRES 2018 : «Tout est prêt», selon Thomas Bach

Le coup d'envoi de la troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'été sera donné ce samedi 6 octobre 2018, à Buenos Aires en Argentine. Plus de 4000 athlètes, influenceurs et jeunes dirigeants susceptibles de changer la donne seront sous les feux des projecteurs.

Parmi eux, quatre athlètes sénégalais et une délégation du Comité national olympique et sportif sénégalais conduite par son président, Mamadou Diagna Ndiaye. Les jeux se déroulent pendant 12 jours intenses de compétitions de haut niveau et d'innovations. Ce qui fera dire au Président du CIO, l'Allemand Thomas Bach que : "Tout est prêt pour des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'une nouvelle ère».

Et d'ajouter :«Nous allons assister à de nombreuses premières, non seulement pour les JOJ, mais aussi pour l'ensemble du Mouvement olympique. Nous avions indiqué dans l'Agenda olympique 2020 que le sport de demain devait aller à la rencontre de la population. C'est pourquoi de nombreuses activités seront proposées et la nouvelle génération sera invitée non seulement à suivre l'action, mais aussi à participer et à s'investir dans le sport.

Il s'agit d'un programme très moderne, qui montre que nous avons pensé cette édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse comme un laboratoire pour tester de nouveaux sports, de nouvelles épreuves et pour voir comment ceux-ci s'intégraient dans un tel événement. "La ville de Buenos Aires est prête.

Nous aussi, nous sommes prêts à accueillir pour la première fois des Jeux Olympiques de la Jeunesse suivis par une audience mondiale via Olympic Channel, laquelle offrira une couverture numérique en direct et des contenus vidéo à la demande.

Nous nous réjouissons d'assister à cette cérémonie d'ouverture qui promet d'être passionnante, au cœur de cette ville formidable, laquelle signifie énormément pour moi car je suis venu ici pour la première fois en 1973 en tant que jeune athlète. Voir une édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse dans cette ville est une expérience des plus émouvantes pour moi.", a conclu le président Bach.