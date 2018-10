Maroc: Tétouan ouvre le bal du Morocco Royal Tour 2018

Le coup d'envoi de la première étape de la 9e édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles, organisée durant quatre jours par la Garde Royale sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces Armées Royales (FAR), a été donné, jeudi après-midi à la carrière Hippica de Tétouan.

Ce concours international offre un plateau exceptionnel avec la présence des meilleurs cavaliers des clubs nationaux affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), en plus de cavaliers olympiques, des médaillés lors des grands championnats et d'anciens champions mondiaux représentant 14 nations.

Ce rendez-vous sportif, qui se veut une occasion pour célébrer le cheval, sera marqué par l'organisation de plusieurs compétitions pour décrocher 13 prix et sera clôturé dimanche par le Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de saut d'obstacles.

Par ordre chronologique des compétitions, les participants seront en lice pour tenter de remporter les prix de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de la FRMSE, du centre d'élevage des chevaux de la Garde Royale, de la Marche Verte, des FAR, du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération Royale marocaine de polo, de la garnison militaire de Tétouan-Chefchaouen, de la Garde Royale, du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le Grand Prix Feue SAR la Princesse Lalla Amina, de la Société Royale d'encouragement du cheval (SOREC) et le Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de saut d'obstacles.

L'ouverture de la présente édition a été marquée par la participation de cavaliers marocains et étrangers pour décrocher le prix de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Elle devait se poursuivre vendredi par des épreuves afin de remporter 4 prix, à savoir les prix du centre d'élevage des chevaux de la Garde Royale, de la Marche Verte, des FAR, et du ministère de la Jeunesse et des Sports, en présence de grands noms marocains et étrangers.

Cette grande manifestation sportive, créée en 2010, connaît la participation d'environ 300 chevaux et 100 cavaliers de divers horizons, dont deux cavaliers allemands qui prennent part au Morocco Royal Tour de saut d'obstacles pour la première fois. Le Maroc sera représenté par 12 cavaliers, dont Abdelkebir Ouaddar, le seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*.